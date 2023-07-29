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Spor

Real Madrid, Mbappe için teklifini yaptı

Fransız ekibi Paris Saint Germain ile yollarını ayırmaya çalışan Kylian Mbappe için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe için teklifini Paris Saint Germain'e iletti.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Real Madrid, Mbappe için teklifini yaptı
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Paris Saint Germain'de hazırlık kampı kadrosuna alınmayan ve kulübün yollarını ayırmak istediği Fransız yıldız Kylian Mbappe için yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Suudi Arabistan'dan yapılan tekliflere rağmen sadece Real Madrid'de oynamak isteyen Mbappe'nin bu isteğine karşılık Real Madrid'den de bir hamle geldi.

SINIR: 230 MİLYON EURO

Haberde, Real Madrid'in Mbappe için 230 milyon euro'luk bir sınır teklif hazırladığı ve bunu da Paris Saint Germain'e bildirdiği ifade edildi.

Daha önce Al Hilal'den Kylian Mbappe için 300 milyon euro'luk bir teklif alan PSG yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ancak Mbappe'nin kendisine yapılan 700 milyon euro'luk maaş teklifine rağmen Al Hilal'e gitmeyi kabul etmemişti.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti.

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