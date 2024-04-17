Real Madrid, Onuralp Çevikkan için kesenin ağzını açtı

Trabzonspor'un Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Onuralp Çevikkan'ın adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.

İSPANYA'DAN 10 MİLYON EURO İDDİASI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in genç file bekçisinin transferini 10 milyon euro karşılığında bitirmek istediği vurgulandı.

A TAKIM'DA SÜRE ALAMADI

Bu sezon Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta kadroda yer alan Onuralp Çevikkan, henüz A takımda süre alamadı.

Trabzonspor U19 takımıyla ise 8 maça çıkan 18 yaşındaki eldiven, kalesinde 9 gol gördü.

U18 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Onuralp Çevikkan, özellikle 1-1 sona eren İspanya maçındaki kurtarışlarıyla Real Madrid'in dikkatini çekmişti.