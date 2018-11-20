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Real Madrid, Rashford ve Eriksen için 90 milyon Pound'u gözden çıkardı

İspanyol devi Real Madrid, şampiyonluk iddiasını güçlendirme adına Rashford ve Eriksen'i transfer etmek için 90 milyon pound teklif hazırladı.

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La Liga'ya kötü başlayan Real Madrid ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için düğmeye bastı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 'Beyaz Şimşekler' Premier Lig'in iki yıldızı Manchester United'ta oynayan Marcus Rashford ve Tottenham'da forma giyen Eriksen'e talip oldu.

İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki Hırvatistan maçında sahada yer alan ve Madrid ekibinin gözlemci gönderdiği Rashford, İspanyol kulübünün transferdeki önceliği konumunda. Madrid yönetimi Rashford için 50 milyon poundu gözden çıkardı.

Inter'e gitmek isteyen Modric'in yerine alternatif arayışlarında olan Madrid yönetiminin diğer hedefi Danimarkalı yıldız için ise 40 milyon pound bütçe ayırdı.

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