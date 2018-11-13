Real Madrid Santiago Solari ile anlaştı
Real Madrid, teknik direktör Santiago Solari ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanya La Liga devi Real Madrid, teknik direktör Santiago Solari ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
42 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
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