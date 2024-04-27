Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk kez ligde 11'de başladı. Genç süperstar, müsabakanın 26. dakikasında rakip fileleri sarstı ve Real Madrid tarihine geçti.

GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Dani Carvajal'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Arda Güler'in gelişine yaptığı net vuruş kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluştu.

Arda Güler, attığı gol ile İspanya devinin tarihine geçti. Genç yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında 2. sırada yer aldı:

Rodrygo Goes - 18 yaş 294 gün

Arda Güler - 19 yaş 61 gün

Jude Bellingham - 20 yaş 44 gün

68'DE OYUNDAN ÇIKTI

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 68. dakikasında Arda Güler'i oyundan çıkardı.

MAÇTAKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Sociedad karşısında 68 dakika oyunda kaldı. Geç yıldız 1 gol, 15/16 isabetli pas, 3/3 uzun top, 2/3 dripling, 5/10 kazanılan ikili mücadele, 2 top çalma performansı ile parmak ısırttı.

Öte yandan Arda Güler, Real Sociedad-Real Madrid karşılaşmasında "maçın oyuncusu" seçildi.

ANCELOTTI MAÇTAN SONRA AÇIKLADI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının Arda Güler'le ilgili konuştu.

Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu.

64 yaşındaki teknik adam, Arda Güler için son olarak, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.

'REAL MADRİD DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜ'

Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Carlo Ancelotti'ye verdiği şanstan dolayı teşekkür eden Arda Güler, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Carlo Ancelotti'ye bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" dedi.

Real Madrid'de forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirten Arda Güler, "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü ve burada gol atmak harika bir duygu. Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Mental olarak da hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Arda Güler, "Sadece fiziksel olarak çalışmıyorum, mental olarak da çalışıyorum. Mentalitem, gelişmeye devam etmek" açıklamasını yaptı.