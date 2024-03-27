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Spor

Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazelemeye hazırlanıyor

İspanyol devi Real Madrid, Alman yıldızı Toni Kroos ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

27 Mart 2024 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Real Madrid, Toni Kroos ile nikah tazelemeye hazırlanıyor
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Real Madrid, 2014 yılından bu yana takımın formasını giyen Toni Kroos ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Alman orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için futbolcu tarafıyla anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibi ve Kroos arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatılacağı ve şu an için sadece formalitenin kaldığı belirtildi.

Real Madrid forması altında 10 yılda 455 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 28 gol attı ve 96 asist yaptı.

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