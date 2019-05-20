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Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Alman milli futbolcunun kontratı, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yenilendi.     

Real Madrid'in 2014 yazında Bayern Münih'ten transfer ettiği Kroos, 233 maçta 13 gol attı.     

Kroos, eflatun-beyazlı formayla 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüp Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, bir La Liga ve bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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