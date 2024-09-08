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Spor

Real Madrid'de Arda endişesi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Arda Güler'le ilgili söylediği sözlerin Real Madrid'de endişeye neden olduğu öne sürüldü.

8 Eylül 2024 Pazar 18:23 - Güncelleme:
Real Madrid'de Arda endişesi!
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Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler için endişe yaşanıyor.

Defansa Central'de yer alan habere göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, 19 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için söylediği sözlerin İspanyol devinde endişeye neden olduğu aktarıldı.

Real Madrid cephesinin ayrıca fiziksel olarak yüzde yüz olmayan bir oyuncuyu oynatmanın doğru olmadığı düşüncesinde olduğu belirtildi. İspanyol devinin, Arda'nın tam hazır olmadan oynaması durumunda genç yıldızın sakatlık riskinin artacağını düşündüğü kaydedildi.

VINCENZO MONTELLA NE DEMİŞTİ?

Arda Güler, Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda oynanan ilk maçın son dakikalarında sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda ile oynanacak maç öncesi pazar günü düzenlediği basın toplantısında Arda Güler için şu sözleri kullanmıştı;

"Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün mesela takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız"

Okay Yokuşlu: İzlanda maçında gerekeni yapacağız

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İşte A Milli Takım'ın İzlanda karnesi
  • Vincenzo Montella
  • Arda Güler
  • Real Madrid endişesi

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