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Spor

Real Madrid'de Arda Güler krizi! Dünyası başına yıkıldı

Real Madrid'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşanıyor. Forma şansı bulmakta güçlük çeken milli futbolcunun geleceğine karar verildi. Arda Güler, eflatun beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

21 Şubat 2024 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler krizi! Dünyası başına yıkıldı
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Arda Güler, şanssız sakatlıklarla başladığı Real Madrid kariyerinde iyileşmesinin ardından beklediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Yedek kulübesine hapsolan ve nadiren oyuna dahil edilen 18 yaşındaki futbolcu için kiralama seçeneği gündeme geldi.

ARDA GÜLER KİRALIK OLARAK AYRILABİLİR

İspanya'nın Estadio Deportivo gazetesi Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler'in kiralık olarak gidebileceğini belirtti. Haberde La Liga, Serie A ve Premier Lig'den talipleri olduğu belirtilen milli futbolcunun Madrid devinde oynamaya hazır hale gelmesi için bu seçeneği değerlendirmesi gerektiğine değinildi. Real Madrid'de düzenli forma bulmadan önce kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Dani Carvajal, Lucas Vazquez ve Brahim Diaz gibi isimler ise örnek olarak verildi.

MBAPPE İLE ENDRICK'İN GELİŞİYLE İŞİ DAHA DA ZORLAŞACAK

Haberde ayrıca Real Madrid'in gelecek sezon daha geniş bir hücum rotasyonuna sahip olacağı ve Arda Güler'in burada forma şansı bulmasının daha zor olacağından bahsedildi. Kylian Mbappe'nin olası transferi ve Endrick'in takıma dahil olması sonrası milli futbolcu için ayrılma seçeneğinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

YETENEĞİNE İNANIYORLAR

Süre bulduğu ender dakikalarda yeteneğini konuşturan Arda Güler, taraftar ve teknik heyette heyecan uyandırmayı başardı. İspanyol basını, Real Madrid'in oyuncusunun kapasitesine inandığını ve forma rekabetinde kendisini göstermesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Star Gazetesi

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