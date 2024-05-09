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Spor

Real Madrid'de beklenmedik sakatlık: Aurelien Tchouameni

Real Madrid, Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Aurelien Tchouameni'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Real Madrid'de beklenmedik sakatlık: Aurelien Tchouameni
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Real Madrid'e Bayern Münih'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından kötü haber geldi.

Madrid devi, Aurelien Tchouameni'nin kritik maçta sakatlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun sol ayağında stresten kaynaklı sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Tchouameni'nin sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı ancak oyuncunun Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabileceği öne sürüldü.

Real Madrid, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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