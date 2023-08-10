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Spor

Real Madrid'de Courtois depremi! Çapraz bağları koptu

İspanya devi Real Madrid, tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Real Madrid'de Courtois depremi! Çapraz bağları koptu
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İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Real Madrid'e, Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. İspanyol temsilcisi, antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki kalecinin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını belirtti. Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi.

Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı.

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