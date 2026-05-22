İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7514
  • EURO
    53,0848
  • ALTIN
    6646.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'de David Alaba ile yollar ayrıldı
Spor

Real Madrid'de David Alaba ile yollar ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, 33 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba ile yolların ayrıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Real Madrid'de David Alaba ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Real Madrid, tecrübeli savunmacı David Alaba ile yolların sezon sonunda ayrılacağını resmen açıkladı.

İspanyol devi, 5 sezondur takımda forma giyen Avusturyalı futbolcu için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"REAL MADRID HER ZAMAN ONUN EVİ OLACAK"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de oyuncu için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"David Alaba, özverisi, çalışkanlığı ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferimize giden yolda simgeleşen unutulmaz kutlama anısıyla tüm Madrid taraftarlarının sevgisini yanında götürüyor. Real Madrid her zaman onun evi olacak."

İspanyol devi ayrıca David Alaba ve ailesine yeni hayatlarında başarı dileklerini iletirken, yıldız futbolcu için cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak lig maçında özel bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

REAL MADRID KARİYERİ

Tecrübeli futbolcu, Madrid kariyerinde çıktığı 131 maçta toplam 11 kupa kazandı. Alaba, bu süreçte 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Real Madrid kariyerinde ile 131 maça çıkan Alaba, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.