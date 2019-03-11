Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi

Real Madrid'de saha içnde beklenen sonuçların gelmemesi üzerine başkan Florentino Perez hamlesini yaptı. Teknik direktör Santiago Solari'ye yolların ayrılacağı gün içinde bildirildi ve eski teknik direktör Zinedine Zidane ile anlaşmaya varıldı.

Zidane'ın sezon sonuna kadar Real Madrid'in başında olacağı ve sonrasında yapılacak görüşmeyle geleceğinin belirleneceği kaydedildi.

REAL MADRID'DE 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ

Real Madrid'in başına Ocak 2016'da dönen ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Fransız teknik adam, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. 9 ay önce görevinden ayrılan Zidane'ın ardından Real Madrid bu sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçirdi.

27 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a son 16 turunda elenerek büyük bir sürpriz yaşadı.

(Sporx)