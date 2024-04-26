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Spor

Real Madrid'de Kylian Mbappe heyecanı!

Real Madrid'de imza atması merakla beklenen Kylian Mbappe'nin heyecanı yaşanıyor. İspanyol devi, yıldız oyuncunun transferini duyurmak için üç seçenek belirledi. İşte detaylar...

26 Nisan 2024 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Real Madrid'de Kylian Mbappe heyecanı!
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Real Madrid, 3 sezondur gündeminde yer alan Kylian Mbappe'ye kavuşmak için geri sayıma geçti.

İspanyol devi, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldızın duyurusu ve sunumu için şimdiden hazırlıklarına başladı.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Mbappe'nin transfer duyurusu ve sunumu için 3 farklı plan düşünüyor. 25 yaşındaki yıldız için Real Madrid'de düşünülen planlar şu şekilde;

-Şampiyonlar Ligi finalinden sonra (1 Haziran) transferin duyurusunu yapmak ve Avrupa Şampiyonası öncesi (14 Haziran) Mbappe'nin tanıtımının yapılması.

-Transferin duyurusunun sezon sonunda açıklanması ve sunumun daha sonra yapılması.

-Transferin duyurusu ve Mbappe'nin tanıtımı için Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesini beklemek. (14 Temmuz)

BU SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe, bu sezon Fransız temsilcisinde 43 maçta 43 gol attı ve 10 asist yaptı.

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