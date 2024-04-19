Real Madrid'de sürpriz ayrılık!

Real Madrid'in efsane ismi Nacho için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nacho, takımdan ayrılma kararı aldı.

Yıldız futbolcunun net kararını Real Madrid yönetimine bildirdiği belirtildi. Yıldız futbolcu kararını değiştirmemesi halinde sezon sonu takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

INTER'İN GÜNDEMİNE GELDİ!

İtalyan devi Inter'in, ayrılık kararı alan İspanyol stoperle ilgilendiği ifade edildi.

2011 yılından beri Real Madrid forması giyen Nacho, A takım formasını 355 maçta giydi ve 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi.