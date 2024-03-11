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  • Real Madrid'de Toni Kroos 300, Luka Modric ise 350. maçına çıktı
Spor

Real Madrid'de Toni Kroos 300, Luka Modric ise 350. maçına çıktı

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos 300. maçına çıkarken, Hırvat futbolcu Luka Modric ise 350. kez sahadaki yerini aldı.

IHA11 Mart 2024 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
Real Madrid'de Toni Kroos 300, Luka Modric ise 350. maçına çıktı
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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup ederken, takımın önemli isimlerden Toni Kroos ve Luka Modric için de önemli bir karşılaşma oldu. Müsabakaya 11'de başlayan Hırvat futbolcu Luka Modric, 350. maçına çıkarken, 83. dakikada Modric'in yerine oyuna dahil olan Alman futbolcu Toni Kroos ise 300. kez Real Madrid formasıyla sahadaki yerini aldı. Karşılaşmanın ardından Başkan Florentino Perez, iki futbolcuya arkasında maç sayıları yazan forma takdim etti.

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