İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2022 Cumartesi / 12 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'den 100 milyon avroluk transfer
Spor

Real Madrid'den 100 milyon avroluk transfer

Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti. Transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceği iddia edildi.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, Antonio Rüdiger'den sonra Tchouameni'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.

14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolü sonrası Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tchouameni'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceğini öne sürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.