Real Madrid'den 100 milyon avroluk transfer

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, Antonio Rüdiger'den sonra Tchouameni'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.

14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolü sonrası Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tchouameni'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceğini öne sürdü.