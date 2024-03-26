İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1857
  • EURO
    34,8991
  • ALTIN
    2251.94
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'den 18'lik yıldız için 60 milyon euro
Spor

Real Madrid'den 18'lik yıldız için 60 milyon euro

Real Madrid, bu sezon Lille formasıyla harikalar yaratan 18 yaşındaki Leny Yoro için harekete geçti. Fransız ekibinin, genç yıldız için beklentisi 60 milyon euro olduğu öğrenildi.

26 Mart 2024 Salı 19:54 - Güncelleme:
Real Madrid'den 18'lik yıldız için 60 milyon euro
ABONE OL

Son dönemlerde geleceğe yönelik transferlere ağırlık veren Real Madrid bir genç yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

60 MİLYON İSTİYORLAR

AS'da yer alan habere göre Real Madrid, bu sezon Lille formasıyla harikalar yaratan 18 yaşındaki Leny Yoro için harekete geçti.

Haberin detaylarında Lille'nin, 18 yaşındaki Fransız stoper için Real Madrid'den gelecek 60 milyon euro civarında bir teklifi kabul edeceği de söylendi.

PSG'YE GÖNDERMEDİLER

Kış transfer döneminde Paris Saint-Germain'in, genç yıldızı fazlasıyla istediği ancak Lille'nin oyuncuyu Fransa içine satmak istememesinden dolayı bu transfer için 100 milyon euro istediği ve bu bedelden dolayı PSG'nin transferden vazgeçtiği de iddia edildi.

Son olarak Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yanı sıra Bayern Münih'in de, Leny Yoro ile ilgilendiği söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lille formasıyla 35 resmi maça çıkan Leny Yoro bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.