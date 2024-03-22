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Spor

Real Madrid'den Alexander-Arnold hamlesi!

La Liga devi Real Madrid, sağ bek pozisyonu için gözünü Liverpool'un yıldızına dikti. Eflatun beyazlıların 2025 yılında kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Trent Alexander-Arnold'un durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

22 Mart 2024 Cuma 19:06 - Güncelleme:
Real Madrid'den Alexander-Arnold hamlesi!
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İleriye dönük transfer çalışmalarına devam eden Real Madrid dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid gözünü Liverpool'un yıldızına çevirdi.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Trent Alexander-Arnold'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haberin detaylarında Liverpool'un oyuncuyu satmak istemediği söylenirken bir yandan da Trent Alexander-Arnold'ın bu konuyla ilgili şu anlık bir düşüncesi olmadığı da söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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