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Spor

Real Madrid'den Alphonso Davies hamlesi!

La Liga ekiplerinden Real Madri'in, son dönemde Bayern Münih'ten ayrılacağı gündemde olan Kanadalı sol bek Alphonso Davies'le sezon sonu için anlaştığı iddia edildi.

15 Şubat 2024 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Real Madrid'den Alphonso Davies hamlesi!
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İsmi Real Madrid olmak üzere birçok takımla anılan Alphonso Davies için sıcak bir gelişme yaşandı.

Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Alphonso Davies ile sözlü ön anlaşmaya vardı.

İspanyol devinin, Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Alman ekibinin Davies için istediği bonservis miktarını getirmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 27 maça çıkan Kanadalı sol bek, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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