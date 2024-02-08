Real Madrid'den dev transfer hamlesi! Hedefte 3 yıldız var

Real Madrid, yaz transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, yaz transfer döneminde Kylian Mbappe, Leny Yoro ve Alfonso Davies'i kadrosuna katmak istiyor.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mbappe'nin yeni sezonda Real Madrid formasını giymesi bekleniyor.

Real Madrid yönetimi ayrıca, Lille'den 18 yaşındaki stoper Leny Yoro'yu da transfer listesine aldı.

Bayern ile 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Alphonso Davies de Madrid temsilcisinin radarında yer alan bir diğer isim.

Florentino Perez ve yönetimi, bu oyuncular için görüşmelerini kısa süre içinde hızlandıracak.