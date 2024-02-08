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Spor

Real Madrid'den dev transfer hamlesi! Hedefte 3 yıldız var

İspanya devi Real Madrid yaz transfer dönemi için planını yaptı. Eflatun beyazlı ekip Kylian Mbappe, Leny Yoro ve Alfonso Davies'i kadrosuna katmayı planlıyor.

8 Şubat 2024 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Real Madrid'den dev transfer hamlesi! Hedefte 3 yıldız var
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Real Madrid, yaz transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, yaz transfer döneminde Kylian Mbappe, Leny Yoro ve Alfonso Davies'i kadrosuna katmak istiyor.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mbappe'nin yeni sezonda Real Madrid formasını giymesi bekleniyor.

Real Madrid yönetimi ayrıca, Lille'den 18 yaşındaki stoper Leny Yoro'yu da transfer listesine aldı.

Bayern ile 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Alphonso Davies de Madrid temsilcisinin radarında yer alan bir diğer isim.

Florentino Perez ve yönetimi, bu oyuncular için görüşmelerini kısa süre içinde hızlandıracak.

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