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Spor

Real Madrid'den hakem şikayeti!

Real Madrid, Osasuna ile oynadığı maçta oyuncusu Vinicius Junior ırkçı tezahürata uğradı. İspanyol devi, bu olayı maç raporuna eklemeyen hakem için şikayette bulundu.

19 Mart 2024 Salı 00:26 - Güncelleme:
Real Madrid'den hakem şikayeti!
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La Liga'da lider Real Madrid, Osasuna deplasmanında 4-2 kazandı. Vinicius Junior maçta bulduğu 2 golle galibiyete önemli katkı sağladı.

Diğer taraftan maç sırasında Vinicius Junior aleyhine yapılan ırkçı tezahüratlar Real Madrid tarafının tepkisini çekti. Vinicius Junior daha önce de birçok maçta rakipleri tarafından benzeri davranışlara maruz kalmıştı.

REAL MADRID HAKEMİ ŞİKAYET ETTİ

Real Madrid, Vinicius Junior'a yapılan ırkçı sözlere raporunda yer vermeyen hakem Juan Martinez Munuera hakkında İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'ne şikayette bulunduğunu açıkladı.

Vinicius Junior için daha önce takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti de desteklerini açıklamışlardı.

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