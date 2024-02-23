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Spor

Real Madrid'den, Kylian Mbappe'ye Ballon d'Or ikramiyesi

Real Madrid, kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe'yi maaşının dışında Ballon d'Or'u kazanması durumda 15 milyon euro prim alacağı bir sözleşme önerdi.

23 Şubat 2024 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Real Madrid'den, Kylian Mbappe'ye Ballon d'Or ikramiyesi
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Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek ve Real Madrid'e katılması beklenen Kylian Mbappe için bir iddia daha ortaya atıldı.

15 MİLYON ALACAK

Foot Mercato'da yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin menajeri ile gerçekleştirdiği görüşmede bir bonusa daha karar verdi.

Haberin detaylarında Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'de Ballon d'Or'u kazanması durumunda 15 milyon euro bonus kazancağı söylendi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 31 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 32 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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