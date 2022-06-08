İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2022 Çarşamba / 9 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1121
  • EURO
    18,4517
  • ALTIN
    1020.11
  • BIST100
    2630.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'den Luka Modric'e yeni sözleşme
Spor

Real Madrid'den Luka Modric'e yeni sözleşme

İspanyol devi Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, kulübü ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

Real Madrid, yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanyol takımına 2012 yazında Tottenham Kulübünden gelen Modric, son 10 sezonda 436 maçta forma giyip, 31 gol ve 73 asist istatistiğiyle oynadı.

Transfer döneminde bu zamana kadar sadece Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağlayan eflatun-beyazlı kulübün, Monaco'dan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi de kısa sürede transfer etmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.