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Spor

Real Madrid'den Mbappe'ye kötü haber

İspanya devi Real Madrid'den Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe'ye kötü haber geldi. La Liga ekibi bu sezon Fransız yıldızı transfer karosuna katmayı düşünmüyor.

Fanatik19 Haziran 2023 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
Real Madrid'den Mbappe'ye kötü haber
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La Liga devi Real Madrid'den PSG formasını giyen Fransız süperstar Kylian Mbape'ye kötü bir haber geldi. Mbappe, bizzat başkanın ağzından duymak istemeyeceği şeyler duydu.

BİLDİRİ GÖNDERDİ

Arjantinli forvet Lionel Messi'nin Major League Soccer'dan Inter Miami'ye katılmak için iki yıllık sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılmasının ardından, gözler diğer yıldızlara döndü. Mbappe'nin de bu yaz Parc des Princes'ten ayrılan ikinci yıldız olma ihtimali oldukça yüksek görünüyordu. Fransız süperstarın, PSG'ye kulüpteki sözleşmesini uzatmayacağına dair bir bildiri gönderdiği ortaya çıktı.

HAYAL KIRIKLIĞI SEZONU

Mbappe, son beş sezonun her birini Ligue 1'de en çok gol atan oyuncu olarak bitirdi ve PSG'de geçirdiği altı sezonda beş lig şampiyonluğu kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan PSG, son 16'da Bayern Münih'e yenilerek 2022-23 sezonunu sadece Ligue 1 şampiyonu olarak noktaladı.

PEREZ AÇIKLADI

Real Madrid'in başkanı Florenitino Perez'e Real Madrid taraftarı tarafından Joselu'nun yeni sözleşme imzalaması soruldu. Ayrıca, Jude Bellingham'ın transferinden sonra yaz transfer büyük transfer olmayacağına dair konuştu.

MBAPPE'YE KÖTÜ HABER

Kylian Mbappe, PSG ile 12 aylık bir sözleşme uzatmaya gitmeyeceğini açıkladıktan sonra kendisini bir kez daha yoğun transfer spekülasyonlarının merkezinde buldu. Paris Saint-Germain, yeni bir sözleşme uzatmayı kabul etmezse Mbappe'yi satmayı düşünebilir, ancak Real Madrid Başkanı Perez'in bu açıklamasından sonra en azından bu yaz için Mbappe'ye Real Madrid kapıları kapanmış oldu.

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