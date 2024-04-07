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Spor

Real Madrid'den Onuralp Çevikkan için ilgi kağıdı!

Genç yıldızların peşine düşen İspanyol devi Real Madrid Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan için ilgi kağıdı gönderdi.

Sabah7 Nisan 2024 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Real Madrid'den Onuralp Çevikkan için ilgi kağıdı!
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Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan 700 bin Euro'ya aldığı 18 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan, henüz A takımda forma şansı bulamasa da Real Madrid'in dikkatini çekmeyi başardı.

REAL MADRID İLGİ KAĞIDI YOLLADI

Genç kaleci için kulübe ilgi kağıdı gönderen İspanyol devi, oyuncunun U18 Milli Takımı ve Trabzonspor'un U19 takımında oynadığı maçları takibe aldı. Scoutların izlediği Onuralp'in özellikle Ay-Yıldızlı forma altında İspanya'ya karşı oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla beğeni topladığı öğrenildi.

Türkiye'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in, başarılı kaleci için sezon sonunda hamle yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.

ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Onuralp ile ilgili olarak, "Çok yetenekli ve gelişime açık bir kaleci. Bunun yanında müthiş karakterli bir oyuncu. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor, 2022 Ağustos'ta Ahmetcan Kaplan'ı 19 yaşındayken 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a satmıştı.

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