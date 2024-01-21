Real Madrid'den tarihi geri dönüş!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı.

Ligde oynadığı 10 deplasman maçında 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Almeria, 1. dakikada Largie Ramazani ve 43. dakikada Edgar Gonzalez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Real Madrid, 56. dakikada Jude Bellingham'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Vinicius Junior, 67'de eşitliği geetirdi.

Jude Bellingham'ın 77'de attığı gol VAR'dan döndü.

Almeria, 90+7. dakikada Garitano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Dani Carvajal, 90+9. dakikada Real Madrid'e galibiyeti getiren golü attı.

MAÇ TOPLAM 20 DAKİKA UZADI

İlk yarıda 5, ikinci yarıda 15 dakika olmak üzere toplam 20 uzayan maç Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRID, LİDERLİĞİ KORUDU

Real Madrid, bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Almeria ise 6 puanla son sırada kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Las Palmas'a konuk olacak. Almeria ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.

ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ

Bu arada teknik direktör Ancelotti, kadroda olan ve bu maçta oynayacağı tahmin edilen Arda Güler'e fırsat vermedi.

İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.

Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.

Eflatun beyazlı formayla sadece Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, İspanyol liginde henüz oynamadı.