Real Madrid'den Toni Kroos kararı!

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman futbolcu Toni Kroos için karar verildi.
The Athletic'te yer alan habere göre; Madrid devi, Toni Kroos'un sözleşmesini uzatmak istiyor.
Habere göre; Real Madrid yönetimi, istediği an sözleşmesinin uzatılabileceğini 34 yaşındaki Toni Kroos'a bildirdi.
Öte yandan milli takımı bırakan 34 yaşındaki oyuncunun EURO2024'te oynamak isterse Almanya Milli Takımı'na tekrar çağrılabileceği aktarıldı.
Toni Kroos'un mart ayındaki milli aradan önce son kararını vermesi bekleniyor.