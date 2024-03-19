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Spor

Real Madrid'e Courtois'dan kötü haber! Yine sakatlandı

Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

19 Mart 2024 Salı 21:46 - Güncelleme:
Real Madrid'e Courtois'dan kötü haber! Yine sakatlandı
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Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, yaklaşık 7 ay süren sol dizindeki sakatlığın ardından bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

Real Madrid kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Courtois'ın bugünkü antrenmanda sakatlandığını ve sağ diz iç menisküs bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Belçikalı kaleci, Ağustos 2023'te sol dizindeki çapraz bağlardaki sakatlıktan ameliyat olmuş ve yaklaşık 7 ay süren iyileşme sürecinden sonra iki haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son basın toplantısında Courtois'in iyi durumda olduğunu ve takıma dahil olabileceğini söylemişti.

İspanyol basını, 31 yaşındaki Courtois'ın yeni sakatlığından dolayı bir kez daha ameliyat olmak zorunda olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.

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