İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2023 Pazartesi / 11 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1594
  • EURO
    29,0048
  • ALTIN
    1681.44
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'i öz evladı Morata yıktı!
Spor

Real Madrid'i öz evladı Morata yıktı!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 3-1 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
Real Madrid'i öz evladı Morata yıktı!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid deplasmanına çıktı.

Metropolitano Stadı'nda oynanan Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico Madrid oldu.

Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Morata, 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak altyapısından yetişip profesyonel olduğu Real Madrid'in fişini çeken isim oldu.

Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler, Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 10'a yükselterek zirve takibinin içinde olduğunu gösterdi. Real Madrid ise sezonun ilk yenilgisini alarak 15 puanla 3. sırada haftayı kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.