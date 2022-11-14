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Spor

Real Madrid'in Ancelotti sonrası planı belli oldu! Jose Mourinho sürprizi

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin görevi bırakması halinde yol haritasını belirledi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre teknik direktörlük koltuğuna geçtiğimiz dönemlerde de bu görevde olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun getirileceği iddia edildi.

SporX14 Kasım 2022 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Real Madrid'in Ancelotti sonrası planı belli oldu! Jose Mourinho sürprizi
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Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda görevi bırakması halinde gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

Le Repubblica ve Mundo Deportivo'nun haberine göre; Real Madrid, Ancelottinin görevi bırakması durumunda Jose Mourinho'ya teklif yapacak. Ancelotti'nin 2024'te bitecek olan sözleşmesinin ardından en büyük adayın da Portwkizli teknik adam olduğy kaydedildi.

Daha önce 2010 ila 2013 arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, 178 maçta 127 galibiyet alıp 23 kez mağlup olmuştu. Portekizli teknik adam, İspanya'daki günlerinde 1 kez La Liga şampiyonu, 1 kez Kral Kupası, 1 kez İspanya Süper Kupası kazandı.

Roma ile 1 Temmuz 2021'de sözleşme imzalayan Mourinho, 2024 yazına kadar kendini taahhüt altına aldı.

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