Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Real Sociedad karşısında La Liga'da ilk kez ilk 11'de bir maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, 29. dakikada sahneye çıktı ve mükemmel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Milli futbolcunun attığı golle zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönen eflatun beyazlılar, 2. sıradaki Barcelona ile olan puan farkını 14'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Arda Güler, bu golle birlikte Real Madrid'deki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

İşte Arda Güler'in Real Sociedad ağlarını havalandırdığı golpic.twitter.com/vrFubNDD7b — Star Spor (@Star_Spor) April 26, 2024

"TAKIMDA KALACAK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının ardından Arda Güler'in geleceğine ilişkin konuştu. Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu.