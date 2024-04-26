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Spor

Real Madrid'in Arda Güler'i var! Galibiyeti getiren gol milli yıldızdan geldi

Real Madrid, La Liga'nın 33. hafta açılış maçında Real Sociedad'a konuk oldu. Eflatun beyazlılar mücadeleyi Arda Güler'in 29. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak Barcelona ile puan farkını 14'e yükseltti.

26 Nisan 2024 Cuma 22:46 - Güncelleme:
Real Madrid'in Arda Güler'i var! Galibiyeti getiren gol milli yıldızdan geldi
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Real Sociedad karşısında La Liga'da ilk kez ilk 11'de bir maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, 29. dakikada sahneye çıktı ve mükemmel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Milli futbolcunun attığı golle zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönen eflatun beyazlılar, 2. sıradaki Barcelona ile olan puan farkını 14'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Arda Güler, bu golle birlikte Real Madrid'deki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

"TAKIMDA KALACAK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının ardından Arda Güler'in geleceğine ilişkin konuştu. Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu.

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