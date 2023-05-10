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Spor

Real Madrid'in Kylian Mbappe transferinde ısrarı sürüyor

Real Madrid geçen yıl Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için uzun uğraşlar vermiş ancak başarılı olamamıştı. İspanyol devi Kylian Mbappe'yi bu yıl kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Real Madrid'in Kylian Mbappe transferinde ısrarı sürüyor
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Real Madrid, geçen sezon transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak transferini bitiremediği Kylian Mbappe için yeniden devreye girdi.

KAOSTAN FAYDALANIP İMZA

Telegraph'ın haberine göre, İspanyol devi, bu yaz Paris Saint-Germain'deki kaostan yararlanarak Fransız yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak.

AYRILIK; MESSI, NEYMAR, GALTIER

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in bu yaz takımdan ayrılmasının beklediği aktarıldı. Galtier ile birlikte Lionel Messi ve Neymar gibi isimlerin de kulüpten ayrılma ihtimalleri olduğu ve PSG'nin bu yaz kaotik bir dönemle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

REAL BU KEZ İMZALAMAK İSTİYOR

PSG'nin, Mbappe'nin çevresinde yeni bir takım kurmak istediği ancak Real Madrid'in de yaz döneminde Fransız ekibinde oluşacak söz konusu kaotik dönemden faydalanmak istediği vurgulandı.

BELLINGHAM'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Real Madrid'in ayrıca Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham ile kişisel şartlarda anlaştığı kaydedildi. İspanyol ekibinin, Dortmund ile yapacağı görüşmelerde sorun yaşamasının uzak bir ihtimal olduğu ifade edildi.

YENİDEN LOS GALACTICOS

Real Madrid'in Mbappe ve Bellingham transferleri ile birlikte bu yaz rekor harcama yaparak yeni bir "Los Galacticos" dönemi başlatmak istediği iddia edildi.

GEÇEN YIL OLMAMIŞTI

Real Madrid, geçen yıl da Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istemişti. O dönem PSG ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibi ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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