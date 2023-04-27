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Spor

Real Madrid'in yeni hedefi Jude Bellingham oldu

Gelecek sezon hazırlıklarına erken başlayan Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

27 Nisan 2023 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Real Madrid'in yeni hedefi Jude Bellingham oldu
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Real Madrid, gelecek sezon için transfer planlamasına şimdiden başladı.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz orta saha Jude Bellingham'ın transferi için gelecek günlerde Almanya'ya gitmeyi planlıyor.

Transferin gerçekleşeceğine dair inançları yüksek olduğu belirtilen Real Madridli yetkililer, geçtiğimiz yaz Aurelien Tchouameni'de olduğu gibi Jude Bellingham'ı da kendisi açısından en doğru tercihin Real Madrid olacağına ikna edeceğini düşünüyor.

150 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde; transferin 100 milyon euronun üzerinde bir bedele mal olmasının beklendiği ancak Real Madrid'in, Dortmund'un istediği 150 milyon euroyu ödemeye yanaşmadığı yazıldı.

Bu sezon Borussia Dortmund ile 39 resmi maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 11 gol 7 asistlik katkı sağladı.

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