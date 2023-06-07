Real Madrid'in yeni yıldızı Jude Bellingham

Real Madrid, orta sahasını Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham ile güçlendirdi.

Dortmund'dan yapılan açıklamada, İspanyol devi ile Bellingham için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Real Madrid'in, İngiliz yıldız için 103 milyon euro ödeme yapacağı kaydedildi. Bu rakamın, hem Real Madrid'in ödeyeceği, hem de Borussia Dortmund'un kazanacağı rekor bonservislerden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca yaklaşık 31 milyon euroya yakın bir bonus maddesinin de olduğu aktarıldı.



Öte yandan 6 yıllık sözleşmeye imza atacak Jude Bellingham, Real Madrid'den yıllık 10/12 milyon euro kazanacak.

Bellingham'ın kısa süre içerisinde Real Madrid için sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği belirtildi.

3 yıldan bu yana Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Jude Bellingham, geçtiğimiz sezon 42 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.