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Real’e de PSG taktiği

Terim, yarınki maçta Fransız takımına karşı uyguladığı 3 stoperli sistemle oynayacak. Rakip ataklarda savunmayı 5’leyecek. Sadece Donk ve Falcao’nun yerine Emre Mor ile Andone ilk 11’e monte edilecek.

  • Star Spor
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ŞAMPİYONLAR Ligi’nde henüz galibiyeti olmayan Galatasaray, kendisi ile aynı durumdaki Real Madrid maçı için geri sayıma geçerken, Teknik Direktör Fatih Terim de sahaya süreceği taktik ve oyunculara son ayarı verdi. PSG maçı 1-0 kaybedilse de Terim’in sahaya sürdüğü hücumda 3-5-2, savunmada 5-3-2 sistemi beğenilmişti. Fatih Hoca’nın aynı sistemi uygulamayı düşündüğü sadece kadroda bir iki rötüş yapacağı öğrenildi. Sakat Falcao yerine Andone görev alırken, Donk’un yerine Emre Mor 11’e girecek. Mariano, Donk’tan boşalan savunma üçlüsüne geçerken, Emre de onun yerini dolduracak.

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