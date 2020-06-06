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Spor

Rebrov, Ali Koç ile görüştüğünü açıkladı!

Ferencvaros'da görev alan teknik direktör Sergiy Rebrov'un menajeri Sandor Varga, Sarı Lacivertli ekiple görüştüklerini doğruladı ve 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüşme oldu.' dedi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 21:14
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Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Nenad Bjelica, Erol Bulut, Mircea Lucescu gibi teknik adamlarla görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'nin Macaristan ekibi Ferencvaros'da görev yapan Sergiy Rebrov ile görüştüğü ortaya çıktı.

'ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜK'

Ukrayna basınına konuşan menajer Sandor Varga, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıklarını doğruladı ve Rebrov'un başarılarının Fenerbahçe tarafından takip edildiğini açıkladı. Rebrov'un Türkiye'de sevilen bir isim olduğunun altını çizen Vaga, genç hocaya İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler olduğunu belirtti.

Varga, Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'un seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

'ŞAMPİYON' HOCA

2014'te teknik adamlık kariyerine başlayan Rebrov, Dinamo Kiev'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kiev, Rebrov yönetiminde iki lig şampiyonluğu, iki Ukrayna Kupası ve bir Ukrayna Süper Kupası kazandı. Ukraya macerasının ardından kısa süreli Al-Ahli'de görev alan Rebrov, 2018-2019 sezonunda Maceristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti. Genç hoca, Macar ekibinde de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

2003'te Tottenham'dan 1,5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanan Rebrov, sarı-lacivertli formayla çıktığı 42 maçta 5 gol atmış ve bir de lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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