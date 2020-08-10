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Spor

Recep Niyaz yuvada kaldı

Denizlispor oyuncusu Recep Niyaz ile sözleşme yeniledi. 2 yıllık anlaşmaya varan yeşil-siyahlılar Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:56
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Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Recep Niyaz’la 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan ve sportif direktör Burak Özsaraç’la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar yeşil-siyahlı yapan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz’la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

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