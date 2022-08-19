Recep Uçar: 85'te kaybetmek bizi üzdü

Hangi Kredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Uçar maç sonu açıklamasında oyun üstünlüğünü ellerinde tuttukları anlar olduğunu belirterek, "İkinci yarı oyun üstünlüğünü Galatasaray'a verdik, pozisyonlar verdik. 10 tane geçiş pozisyonumuz var ama final pasları, son vuruşları çok kötü yaptık. Top bizdeyken çok kötü işler yaptık. İlk yarı pozisyon verdik ama Galatasaray'dan net pozisyonlara girdik. İkinci yarı bambaşka bir oyun. Erken yorulmalar başladı, değiştirdik. Yakaladıklarınızı bu tip maçlarda atmanız lazım. Serkan Kırıntılı çok kurtardı ama Bafetimbi Gomis'in golüyle kaybettik. 85'te kaybetmek bizi üzdü." sözlerini kullandı.

"ÖNCE F.BAHÇE, SONRA ANTALYA, SONRA G.SARAY..."

Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarını kazanabileceklerini belirten Uçar, "Fenerbahçe'den 3 puan alabilirdik, Antalyaspor'dan ve Galatasaray'dan da puan alabilirdik. Küçük detaylar sonucu belirliyor. Bu maçta ikinci yarı çok kötüydük. İyi oynamadık ama ona rağmen geçişler bulduk. Devam edeceğiz. Biz bu ligde yeniyiz. Her geçen hafta bu lige alışacağız, vazgeçmeyeceğiz. Bildiğimiz doğruları yaparak, bu ligde var olmaya çalışacağız." dedi.