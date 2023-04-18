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Spor

Recep Uçar: Bu kadar bireysel hata yaptığınız maçı kazanamazsınız

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-2 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Nisan 2023 Salı 23:48 - Güncelleme:
Recep Uçar: Bu kadar bireysel hata yaptığınız maçı kazanamazsınız
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenilen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Maça çok iyi hazırlanmalarına karşın çok fazla bireysel hata yaptıklarına dikkati çeken Uçar, "Bu kadar bireysel hata yaptığınız maçı kazanamazsınız. Daha önce oynadığımız birçok maçın fotokopisi gibi oldu. Kaybettik ve üzgünüz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda 45. dakikaya kadar her şeyin kendileri adına iyi gittiğini aktaran Recep Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

Çok pozisyon vermediğimiz, hatta yüzde 100 gol kaçırdığımız bir ilk yarı vardı. Devreye önde girecekken kaybettiğimiz bir toptan gol yedik. Sonrasında taçtan gelen bir topta yine penaltı oldu. İkinci yarıda üçüncü gol kornerden gelen bir pozisyonda yapılan faul sonrasında yine penaltıdan geldi. Sonrasında başka bir bireysel hatayla maalesef 4. golü yedik. Bugün kazansaydık şansımız yüksek olacaktı. Makas daralıyor. Puan alamadığınız sürece şansımız azalıyor.

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