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Spor

Recep Uçar: Bugün oynanan oyunun izahı yok

Son haftalarda galibiyete hasret kalan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, Fatih Karagümrük karşısında alınan mağlubiyet için, 'Bugünkü oyun benim adıma izahı olmayan bir oyun.' yorumunda bulundu.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Recep Uçar: Bugün oynanan oyunun izahı yok
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takıma gönül veren yüreği, kalbi bizimle atan bütün Kayserispor camiasından, taraftarlarından bugün ortaya konamayan oyun adına bu takımın teknik patronu olarak özür diliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Genelde oyun konuşan bir teknik adamım. Bugün konuşabileceğim hücum ve savunma anlamında bir oyun yoktu. O yüzden kusura bakmayın maçı değerlendirmeyeceğim. Bu takıma gönül veren yüreği, kalbi bizimle atan bütün Kayserispor camiasından, taraftarlarından bugün ortaya konamayan oyun adına bu takımın teknik patronu olarak özür diliyorum. Teknik adam olarak 100'den fazla maça çıktım. Bugünkü oyun benim adıma izahı olmayan bir oyun. Karagümrük, Şota Hoca ve ekibini tebrik ederim" şeklinde konuştu.

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