Recep Umut: Şampiyon olmak istiyoruz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kelkit Hürriyet'den sonra Efeler 09'u deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 3-2 mağlup eden Karşıyaka, yeniden zirve rotasına girdi. Lider Turgutluspor'un 2 puan kaybedip zirveden indiği haftada aldığı 3 puanla yeni lider Batman Petrolspor'un 2 puan gerisinde 3. sıraya yükselen Kaf-Kaf ilk yarının kalan 3 haftasına umutlu ve moralli girdi. Karşıyaka'nın hedefinin ne olduğunu herkese bir kez daha gösterdiklerini belirten Teknik Direktör Recep Umut, çok anlamlı ve kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Rakiplerinin kendilerine karşı özel motivasyon ve ayrı bir taktikle sahaya çıktıklarını belirten Umut, "Yoğun yağışla ağırlaşan saha zemini ve rakibin farklı sistemle oynaması nedeniyle maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak daha sonra birinci bölgeden üçüncü bölgeye direk geçişi tercih ederek rakip karşısında üstünlüğümüzü kurduk. Rakibin arkasına yapacağımız koşular ve dönen ikinci topları kazanıp hızlı ataklarla golleri bulduk" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"



Yapılan değişikliklerle hücum organizasyonunu daha da fazlalaştırdık diyen Umut, "Cenk Ahmet'i sağ bek oynattık ve sürpriz çıkışlarla hücuma büyük katkı sağladı ve 3 golün asistini yaptı. Oynayan oynamayan, genci tecrübelisi tüm oyuncularım yüksek performans sergiledi ve galibiyete aynı düzeyde katkı sağladı. En önemlisi ise tüm oyuncularımızın bu işe gönülden inanmasıydı. Gösterdikleri çaba için tüm takımımı yürekten kutluyorum. Artık biz de geriden gelip kazanmasını öğrendik. Bizim için en önemli maç ilk yapacağımız maç ve ligi hafta hafta değerlendiriyoruz. Tabi ki yolun sonu bütün camianın istediği gibi şampiyonluğa ulaşmak. Herkesin beyninde ve kalbinde bu var. İnşallah da bunu başaracağız" diye konuştu.