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Spor

Rekor bedelle transfer olacak! İtalyanların gözdesi Sebastian Szymanski

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi harekete geçmeye hazırlanıyor. Polonyalı yıldızı kadrosuna katma konusunda oldukça ciddi olan çizme ekibi rekor bir bonservis bedeli ile oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte o İtalyan takımı...

Akşam23 Mart 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Rekor bedelle transfer olacak! İtalyanların gözdesi Sebastian Szymanski
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Sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle transfer edilen Sebastian Szymanski, sarı lacivertli forma ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak İtalya ekiplerini peşine takan Polonyalı hücum oyuncusu, İngiltere'den de birçok dev kulübün transfer listesine adını yazdırdı. 24 yaşındaki Sebastian için Napoli, Juventus, Milan, Tottenham, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devleri temaslarda bulunuyor. İtalyan basını, Napoli'nin bu transferde bir adım öne geçebilmek için Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanabileceğini yazdı.

REKOR BEDELLE SATIŞ OLACAK

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor. Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamların gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. İtalyan basınındaki haberlerde bu transferle ilgili şu değerlendirmeler yapıldı: "Napoli Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Fiyat etiketinin ise 25-30 milyon euro civarında olması bekleniyor. Özellikle İngiltere'den birçok takım peşinde olsa da Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, bu transferde rakiplerinin önüne geçebilir."

BU SEZON 26 GOLE KATKI VERDİ

Szymanski, bu sezon sarı lacivertli forma ile toplamda 46 karşılaşmada mücadele etti. Süper Lig'de 30 kez sahaya çıkan Polonyalı 9 gol, 9 asistle takımına katkı sağladı. Ligde toplamda 18 gole katkı sağlayan Szymanski, performansıyla taraftarın da sevgisini kazanmayı başardı. Konferans Ligi'nde elemeler dahil 14 maça çıkan Sebastian Szymanski 3 gol, 5 asistle Avrupa arenasında da yeteneklerini sergiledi. Toplamda 12 gol, 14 asist yapan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Başarılı futbolcunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının temmuz ayında sona erecek.

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