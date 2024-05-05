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Spor

Rekor için sahaya çıkıyor! Galatasaray tarih yazmaya hazırlanıyor

Galatasaray bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip bugün Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. İşte detaylar...

Akşam5 Mayıs 2024 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Rekor için sahaya çıkıyor! Galatasaray tarih yazmaya hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray bugün saat 19.00'da sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ise geçen haftaki Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. Cim-Bom böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak. Aslan, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS PARK SERİSİ 17!..

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Cim-Bom, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 17 lig maçını da kazandı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Torreira, Oliveira, Nelsson, Davinson, Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bugün kart görmeleri durumunda Karagümrük maçında yer alamayacak.

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