Rekor kırıldı! Çağlar Söyüncü İngiltere'yi kasıp kavurdu

Star.com.tr 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:51 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:38

Premier Lig'in 16. haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Newcastle United'ı evinde 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla dikkat çekerken, İngiliz basını milli futbolcuya övgüler dizdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, TIELEMANS VE LUKE THOMAS'A 8 PUAN

Leicester City'nin Newcastle United karşısında aldığı 4-0'lık galibiyette en yükse puanı Çağlar Söyüncü aldı. Çağlar ile beraber takım arkadaşlarından Luke Thomas ve Youri Tielemans da 8 paun aldı. Mili yıldızın savunmadaki başarısının galibiyeti getirdiğini belirten İngilizler Leicester City'nin bu sezon en farklı galibiyet aldığını ifade ettiler.

REKOR GALİBİYET

Çağlar Söyüncü'nün galibiyetin mimarlarından olduğu maçta Leicester City 4-0'lık net galibiyetle bu sezonki rekorunu kırmış oldu. Ev sahibi ekip bu sezon ilk kez 4 farklı bir galibiyet elde ederken karşılaşmada hiç gol yememeyi de başardı.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇOK CESURDU"

İngiliz medyasının Çağlar için övgüde bulunduğu sözler şu şekilde:

"Savunmadaki partneri Evans olmadan, Çağlar Söyüncü gerçekten cesur bir performans sergiledi. Önemli kafa vuruşlarına sıçradı ve Newcastle hücumcularını agresif bir şekilde kapattı. Topu yere indirmek için gösterdiği soğukkanlılık ikinci golü de başlattı."