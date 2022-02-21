Rekor teklif! Hakan Çalhanoğlu için gözü kararttılar

star.com.tr 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:08

Inter'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu'na İspanya'dan talip çıktı. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu için girişimlerine başladığı ve teknik direktör Diego Simeone'nin milli oyuncuyu ısrarla istediği öne sürüldü. Inter, milli oyuncu için en az 35 milyon euro bonservis istiyor.

ATLETICO MADRID, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PEŞİNDE

İspanya basınındaki haberlere göre, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, İtalya Serie A takımı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor. İspanyol ekibinin sezon sonu milli oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden temaslara başladı. Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2024'e kadar sürüyor.

DIEGO SIMEONE, ISRARLA ONU İSTEDİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Hakan Çalhanoğlu ismini ısrarla istediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

INTER, 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter, 2024'e kadar sözleşmesi olan Hakan Çalhanoğlu için en az 35 milyon euroluk teklif bekliyor. Milli oyuncu bu sezon Inter forması ile 30 maçta forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu 30 maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı.