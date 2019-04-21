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Rekorların adamı Diagne

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G.Saray’ın 27 yaşındaki Senegalli yıldızı, Kayserispor ağlarını 2 kez havalandırıp, 28 gole ulaştı. En golcü sezonunu geçiren Diagne, 2 gol daha atarsa Süper Lig’in en fazla gol atan yabancı oyuncusu olacak.

SÜPER Lig’de bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında attığı gollerle ön plana çıkan Mbaye Diagne, rekora koşuyor. Devre arasında 10 milyon euroya Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi eleştirilere konu olan 27 yaşındaki Senegalli forvet, Kayserispor ağlarını 1’i penaltıdan 2 kez havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 28’e yükseltti.

ÖNCE EGALE, SONRA DA REKOR

Kasımpaşa’da 20, Galatasaray’da 8 gol kaydeden Diagne, ligin kalan 5 haftalık bölümünde oynanacak karşılaşmalarda 1 gol daha atması durumunda Cim-Bom’un sezon başında Al Hilal’e sattığı Bafetimbi Gomis’in geçen sezon kırdığı “Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu” rekorunu egale edecek. Senegalli oyuncu, 2 gol atması halinde ise rekorun tek başına sahibi olacak.

16 TAKIMA GOL ATMAYI BAŞARDI

Kariyerinin en skorer dönemini geçiren Mbaye Diagne, Süper Lig’de attığı 28 golün 11’ini penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa ile 17, Galatasaray’da 8 maçta görev alan 27 yaşındaki Senegalli, Süper Lig’de yer alan 18 takımın 16’sına gol atmayı başardı. Kariyerinde bugüne kadar 133 karşılaşmaya çıkan Diagne, 76 kez fileleri havalandırarak 1.49 gol ortalaması yakalarken, 15 de asist yaptı.

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