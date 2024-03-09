Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, dün evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Rizespor karşısında tek değişiklik yaptı.

REKORA DOYMUYOR!

Dün akşam Rizespor'u farklı deviren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, rekor koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Cim Bom, 6-2'lik zaferle Aslantepe'de üst üste 18 maçını kazanarak Mircea Lucescu'nun 2002'deki rekorunu egale etti. Buruk, 26 Mayıs 2001-4 Mayıs 2002 arasında bu rekoru kıran Rumen teknik adamın ardından ikinci kez bunu başardı. Aslan, eğer 2 maç sonra iç sahada Hatayspor'u da yenerse Okan Buruk, bu rekorun tek sahibi olacak.

32 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Okan Buruk, daha önce Galatasaray'da; lig tarihinde üst üste 10 maç kazanan ilk hoca olmuştu. Buruk, Beşiktaş'a ait olan 14 maçlık galibiyet serisi rekorunu da 63 yıl sonra kırmıştı. Başarılı hoca, resmi maçlarda 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk hoca olmuştu. Öte yandan Buruk, iç sahada çıktığı son 32 lig maçını da kaybetmedi.