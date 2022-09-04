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Spor

Rennes deplasmanda Troyes ile yenişemedi

Rennes, Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Troyes ile 1-1 berabere kalarak puanını 8 yaptı.

4 Eylül 2022 Pazar 20:18 - Güncelleme:
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Ligue 1'in 6. haftasında Bruno Irles'in yönetimindeki Troyes ile Bruno Genesio'nun ekibi Rennes karşı karşıya geldi.

L'Aube Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, konuk ekip Rennes'in golü 48. dakikada Baptiste Santamaria'nın ayağından geldi. Ev sahibi ekibin golü ise 14. dakikada Ike Ugbo'dan gelirken, 26. dakikada Yoann Salmier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla beraber bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan Rennes puanını 8, Troyes ise 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Troyes deplasmanda Lens'e konuk olurken, Rennes kendi evinde Auxerre'i ağırlayacak.

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