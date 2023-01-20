Resmen açıkladı! Di Maria transferini duyurdu

Katar 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Di Maria, Juventus ile olan kontratının sonuna geliyor. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Juventus'un maaş indirimi talebini reddettiğini ve ısrarı halinde sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceğini söylediği iddia edilmişti. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak olan oyuncunun bir talibi de Türkiye'den.

GALATASARAY, Dİ MARİA İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Ocak ayı transfer döneminde bir kanat oyuncusu daha isteyen Okan Buruk'a, Erden Timur'dan büyük bir jest geleceği iddia edildi. 34 yaşındaki dünya yıldızı Angel Di Maria'yı yakından takip eden Galatasaray'a sevindirici haber Arjantin Sportif Direktörü Luciano Nakis'ten geldi. Bir radyo programına konuk olan Luciano Nakis "Di Maria ilerleyen zamanlarda sarı kırmızılı formayı giyebilir." dedi.

SON DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU

Lionel Messi ile birlikte kupanın kazanılmasında büyük bir pay sahibi olan Di Maria, attığı 3 gol ve yaptığı 2 asist ile birlikte turnuvanın önemli oyuncularından biri konumuna gelmiş ve kupa koleksiyonuna birde Dünya Kupası eklemişti.

Star Gazetesi